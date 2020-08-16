Минск, 16 августа, 2020, 19:37 — ИА Регнум. В Минске сотрудники милиции задержали двоих мужчин и женщину, которые подозреваются во взрыве самодельного взрывного устройства около универмага «Беларусь». Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Отмечается, что вечером 15 августа в милицию поступило сообщение о взрыве возле магазина. По словам очевидцев, подозреваемые убежали в прилегающие дворы.

Позже они были найдены. При задержании один из них нанес сотруднику милиции несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов, в результате которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. РанееИА REGNUMсообщало, что целью Лукашенко, по его словам является сохранение независимого и стабильного государства.

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