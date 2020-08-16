Минск, 16 августа, 2020, 19:19 — ИА Регнум. В Белоруссии сотрудники милиции не применяли летального оружия во время пресечений акций протеста в стране. Об этом заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев в интервью Tut.by.

ИА REGNUM Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей

По его словам, «эскалация шла с обеих сторон». Отвечая на вопрос о гибели одного из участников митинга, он отметил, что не является следователем.

«Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным», — ответил Караев.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 9 августа, которые, по официальным данным выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80% голосов, начались акции протеста.

Силовики сперва жестко отреагировали на эти акции, однако это не подавило протесты. Сегодня на улицы белорусских городов вышли десятки тысяч противников Лукашенко. Сам он собрал митинг в центре Минска в свою поддержку.

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