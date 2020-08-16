Минск, 16 августа, 2020, 18:41 — ИА Регнум. В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек, сообщает портал Tut.by.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

Отмечается, что митингующие заполнили все прилегающие скверы и отрезки проспектов Победителей и Машерова, после чего направились от стелы «Минск — город-герой» к центру столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания голосования в ходе очередных выборов президента Белоруссии, на которыхАлександр Лукашенко, согласно данным ЦИК, набрал более 80%, постсоветскую республику захлестнула волна протестных акций.

Сегодня, 16 августа, в крупных городах Белоруссии, а также в Минске проходят митинги противников Лукашенко. Десятки тысяч людей собрались в Минске у стеллы «Минск — город герой».

Читайте также: Народ против Лукашенко: Белоруссия бастует и протестует — все новости