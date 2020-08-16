Минск, 16 августа, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Белоруссии в период с 17 по 20 августа проведут учения в районе БелАЭС и на полигонах в Гродненской области. Об этом сообщили в минобороны республики.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Отмечается, что учения пройдут с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны Гожский и Неман.

Кроме того, на полигонах Обуз-Лесновский и Гожский пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с участием отдельных танковых и механизированных батальонов.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 9 августа, которые, по официальным данным выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80% голосов, начались акции протеста.

Силовики сперва жестко отреагировали на эти акции, однако это не подавило протесты. Сегодня на улицы белорусских городов вышли десятки тысяч противников Лукашенко. Сам он собрал митинг в центре Минска в свою поддержку. На этом митинге глава государства заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у белорусских границ.

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