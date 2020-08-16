Минск, 16 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Telegram-канал Nexta live явно преувеличивает число митингующих противников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Так, по данным Nexta live, в Гродно на акцию вышли якобы около 10% населения, то есть примерно 40 тыс. человек. Однако на опубликованных в сети фотографиях, число людей не превышает 20 тыс.

Кроме того, Telegram-канал координирует акции протеста, а также призывает жителей страны к общенациональной забастовке «до соблюдения требований народа».

Вместе с тем отметим, что, по официальным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко на выборах президента страны заручился поддержкой более 80% избирателей.

Напомним, ранее основатель telegram-каналов Nexta и Nexta live, посредством которых в Белоруссии координируются акции протестов после выборов белорусского президента, был объявлен в розыск за организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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