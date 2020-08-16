Москва, 16 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В России массовая вакцинация от COVID-19 начнется примерно через месяц, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, вакцинация будет с некоторой задержкой из-за того, что «основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование».

«После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса. Вакцина получила название «Спутник V».

Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию этим препаратом надо проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

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