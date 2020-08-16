Минск, 16 августа, 2020, 13:02 — ИА Регнум. В Минске вдоль Площади Независимости установили металлические ограждения, сообщает 16 августа издание Sputnik Беларусь.

ИА REGNUM Внутренние войска на площади Независимости в Минске

Кроме того закрыт проезд для автомобилей по проспекту вдоль площади Независимости.

«Столичная ГАИ разворачивает машины на улицу Свердлова. Все проезды к главной площади страны заблокированы», — сообщают журналисты издания.

Сообщается также, что сотрудники белорусских правоохранительных органов установили металлические ограждения на подходе к центру белорусской столицы. Милиционеры будут досматривать всех, кто придет к Дому правительства на акцию в поддержку Александра Лукашенко.

Отмечается, что с двух сторон проспекта Независимости вдоль площади Независимости, а также перед зданием Минского городского исполнительного комитета и Белорусского государственного университета выставлены трактора и сельскохозяйственная техника.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минского метрополитена сообщили о закрытии вестибюля №2 станции метро «Площадь Ленина» (со стороны Площади Независимости).