Минск, , 07:47 — REGNUM В Минске сегодня, 16 августа, должен пройти митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте православной общественной организации «Белая Русь», которая выступила организатором акции солидарности с действующей властью.

Сообщается, что митинг в поддержку власти должен состоятся в 12:00 по местному времени (совпадает с московским временем) на минской площади Независимости у Дома правительства. Организаторы подчеркивают, что митинг сугубо мирный, и на нем соберутся силы, которые поддерживают государственный курс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых официально победил действующий глава государства Александр Лукашенко, оппозиция устроила массовые акции протеста, так как считает, что выборы сфальсифицированы. Акции протеста быстро переросли в столкновения с силовиками.