Амурская область, 31 мая, 2007, 08:43 — ИА Регнум. Авиапассажир попытался вывезти из Приамурья кур-гриль, нашпигованных гашишным маслом. О находке при багажном досмотре в здании аэропорта Благовещенска корреспонденту ИА REGNUM 31 мая сообщила пресс-секретарь Забайкальского УВД на транспорте Марина Соколова.

В сумке одного из пассажиров рейса №818 сообщением "Благовещенск - Южно-Сахалинск" сотрудник линейного ОВД Благовещенского аэропорта обнаружил тушки двух куриц "гриль" с весьма своеобразной начинкой. По словам Соколовой, "внутри одной из них в полиэтиленовом пакете находилось вязкое вещество темно-коричневого цвета в смеси с растительной массой весом около 20 граммов". Экспертиза впоследствии подтвердила, что это гашишное масло. По данному факту проводится расследование.

По статистике транспортной милиции, с незаконным оборотом наркотических средств связана треть преступлений, зарегистрированных в Амурской области линейным управлением внутренних дел.