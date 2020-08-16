Киев, , 10:29 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, незарегистрированный на выборах в нынешнем году ЦИК страны, намерен в скором времени переехать с семьёй с Украины в Польшу и провести встречи с «очень влиятельными политиками» из США в Варшаве. Об этом 16 августа рассказали в штабе Цепкало, передает РИА Новости.

Валерий Цепкало Fovana76

Как отметили в штабе незарегистрированного кандидата, переезд Цепкало с семьёй в Польшу не будет проведен в ближайшие несколько дней, это в планах, причем Варшава будет временным местом жительства.

«У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона», — заявил представитель штаба бывшего кандидата.

Также от отметил, что переезд Цепкало в Польшу намечен на 18 августа, если к этому времени будут готовы документы для этого.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало вместе со семьёю переехал в Киев.