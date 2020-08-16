Минск, 16 августа, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Минске на вход и выход закрыли вестибюль №2 станции метро «Площадь Ленина» (со стороны Площади Независимости), сообщили 16 августа в пресс-службе минского метрополитена.

Antares 610 Станция метро «Площадь Ленина». Минск

Вестибюль станции был закрыт в 09:55 «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Напомним, сегодня, 16 августа, в Минске и других городах Белоруссии планируются оппозиционные «общегражданские марши за свободу», участники которых будут требовать ухода действующего президента Александра Лукашенко, освобождения всех задержанных и «политзаключенных», а также — «правосудия над виновными в убийствах и пытках».

Также сегодня в Минске планируется митинг сторонников Александра Лукашенко.