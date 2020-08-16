Минск, 16 августа, 2020, 07:35 — ИА Регнум. 15 августа разработчики мессенджера telegram создали канал «Telegram Беларусь», на котором жителям республики предлагается проголосовать за того или иного кандидата в президенты Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Что касается голосования за одного из кандидатов на пост президента республики, то на момент публикации новости 52% голосов (проголосовали 627 710 пользователей) набрала Светлана Тихановская, 2% (27 752) голосов — Александр Лукашенко. Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень набрали 0% голосов. 3% виртуальных избирателей проголосовали против всех кандидатов. Примечательно, что 36% (429 330) проголосовавших указали, что они не из Белоруссии, а еще 7% заявили, что хоть они из Белоруссии, но не голосовали. Всего на данный момент проголосовали порядка 1,2 млн пользователей.

По информации разработчиков канала, отдать голос за одного из кандидатов могут только пользователи из Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента республики, на которых победу снова одержал Александр Лукашенко. В республике в связи с результатами голосования с 9 августа проходят акции протеста. Накануне, 15 августа, десятки людей протестовали у здания Белтелерадиокомпании в Минске.