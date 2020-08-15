Минск, , 18:33 — REGNUM Десятки жителей Белоруссии собрались у здания Белтелерадиокомпании в Минске, выражая свой протест в связи с результатами президентских выборов в стране. Об этом 15 августа сообщают местные СМИ.

Манифестанты принесли с собой плакаты с надписями «Не забудем», «Не простим», «Трибунал» и многими другими.

Протестующие выкрикивали лозунги «Забастовка» и «Выходи», не уточняя, что конкретно они имеют в виду. Как следствие, к недовольным жителям белорусской столицы никто не вышел.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала недели. Причиной организованных демонстраций стала уверенная победа действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах.