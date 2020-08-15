Кишинёв, 15 августа, 2020, 20:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Молдавии было выявлено 422 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 422 новых случая заражения … (коронавирусом) были подтверждены сегодня в Республике Молдавия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 29 905.

Кроме этого, сообщается, что за сутки в республике было зафиксировано 11 летальных исходов от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари сообщила, что за истекшие 24 часа на территории Ирана от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 161 пациент.

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