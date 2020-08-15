Тегеран, , 19:04 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Иран от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 161 пациент. Об этом, как передает ISNA, сообщила 15 августа глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, общее число жертв от COVID-19 в Иране достигло 19 492, а количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране превысило 341 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил, что за сутки в стране от последствий коронавируса SARS-CoV-2 скончались 119 человек.

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