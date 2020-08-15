Минск, 15 августа, 2020, 16:45 — ИА Регнум. «Зарубежным правительствам», которые пытаются выступить посредниками в урегулировании ситуации в Белоруссии, следует сначала у себя навести порядок. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 15 августа глава государства Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Нам (Белоруссии) не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники, — сказал глава государства. — … Не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите».

Лукашенко добавил, что «нормальное правительство», созданное по Конституции, в стране уже есть.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа представитель министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаза заявил, что Минск готов к диалогу со странами Евросоюза.

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