Минск, , 16:27 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаза заявил о готовности Минска к диалогу со странами Евросоюза. Об этом 15 августа сообщается в заявлении ведомства.

Белоруссия и ЕС cu4eu.by

«В любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога», — отмечается в заявлении Глаза.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что введение Брюсселем санкций в отношении Минска станет «концом политики».

Напомним, в пятницу 14 августа в ходе неформального заседания Совета Евросоюза было выработано политическое решение, согласно которому содружество не признает состоявшиеся в Белоруссии выборы, а также обязуется ввести в отношении страны санкции.