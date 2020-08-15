Житомир, Украина, 15 августа, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В городе Малин Житомирской области Украины ранним утром произошел пожар в подсобном помещении костёла, сообщили 15 августа в пресс-службе управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Тушение пожара

В 4 часа утра примерно в ста метрах от подразделения 13-й государственной пожарно-спасательной службы возгорание заметили сами пожарники.

В 05:15 прибывшие на место происшествия пожарные остановили распространение огня, а в 06:20 — ликвидировали пожар.

Огонь повредил двадцать квадратных метров кровли, а также имущество, которое находилось в двух подсобных помещениях — на первом и втором этажах. Большую часть кровли и молитвенный зал удалось спасти от огня.

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