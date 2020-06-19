Горно-Алтайск, , 13:26 — REGNUM Журналисты назвали возможного подозреваемого в пожаре, который уничтожил часовню Архангела Михаил, расположенного у подножия горы Белуха. Как сообщили ИА REGNUM в Горноалтайской епархии, сооружение, построенное в 2006 году на пожертвования граждан в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах, сгорело ночью 13 июня.

Правоохранители в настоящее время обследуют место происшествия. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Между тем, портал «О Горном» указывает на жителя Новосибирска, называющего себя «шаманом Люцифера» и часто бывающего в Горном Алтае, как на виновника произошедшего.

«В воскресение 7 июня 2020 года его видели с рюкзаком в Коксе и Тюнгуре. 8 июня утром недалеко от стоянки «Три березы», на тропе к Аккемскому озеру, с ним встретился спускавшийся оттуда вниз и знавший его в лицо человек», — пишет автор.

В издании полагают, что уже в понедельник мужчина мог поднять к озеру.

Портал «Новости Горного Алтая» сообщает о намерении полицейских опросить его. Однако выйти на след «шамана» не удалось. Журналисты полагают, что тот может прятаться в горах за счёт сделанных заранее схронов. По данным сайта, в 2018 году мужчина в ходе одного из своих ритуалов сжёг священные для алтайцев ленты кыйра.

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