Горно-Алтайск, 14 июня 2020, 12:09 — REGNUM Часовня в честь Михаила Архангела была уничтожена пожаром в Горном Алтае. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Горноалтайской епархии.
Часовня, возведённая у подножия горы Белуха, была уничтожена пожаром в ночь на 14 июня. Часовня была возведена в память о погибших альпинистах, туристах и спасателях и являлась самым высокогорным культовым православным сооружением в России.
Причины пожара устанавливаются. Пострадавших в результате происшествия нет.
Отмечается, что часовня была возведена в 2006 году на средства добровольных спонсоров, в том числе из числа родственников и близких погибших на горе Белуха.
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