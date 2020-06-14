Горно-Алтайск, , 12:09 — REGNUM Часовня в честь Михаила Архангела была уничтожена пожаром в Горном Алтае. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Горноалтайской епархии.

Часовня, возведённая у подножия горы Белуха, была уничтожена пожаром в ночь на 14 июня. Часовня была возведена в память о погибших альпинистах, туристах и спасателях и являлась самым высокогорным культовым православным сооружением в России.

Причины пожара устанавливаются. Пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что часовня была возведена в 2006 году на средства добровольных спонсоров, в том числе из числа родственников и близких погибших на горе Белуха.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании поджигателя синагоги в городе Архангельске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Архангельске задержали поджигателя синагоги