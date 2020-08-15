Хабаровск, 15 августа, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Автовладельцам в Хабаровске за участие в протестных акциях были выписаны штрафы на общую сумму около 4,5 млн рублей. Об этом 15 августа сообщил представитель общественности региона Евгений Солоненко на встрече с представителем Общественной палаты РФ Александром Холодовым, его слова приводит сайт Общественной палаты Хабаровского края.

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По словам Солоненко, штрафы водителям автотранспортных средств за участие в несанкционированных акциях стали большой проблемой.

«На сегодняшний день владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на сумму около 4,5 млн рублей», — заявил представитель общественности.

Также он уточнил, что автомобиль, подвергшийся штрафу, мог во время протестных акций просто проезжать по улице, где проходили акции протеста, и у его водителя из-за этого могло не быть возможности соблюдать правила ПДД, так как по проезжей части шло большое количество людей.

«Таких случаев тысячи», — заключил представитель общественности.

В ответ на это Холодов отметил, что в Хабаровске достаточно хорошо развита система видеофиксации нарушений на дорогах и из-за этого водители буквально стали заложниками ситуации, так как они вынуждены нарушать, потому что митингующий на дороге по факту тот же пешеход, подставляя себя под административный штраф.

«Действующее законодательство в такой ситуации не дает нам возможности переложить ответственность на другого. Хочется верить, что у пешеходов проснется совесть в части нарушения передвижения на дороге! На акциях говорят о свободе, но не стоит забывать, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Давайте уважать друг друга», — отметил представитель ОП РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 2000 человек вышли на несанкционированную акцию в центре Хабаровска в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.