Хабаровск, , 06:50 — REGNUM Около 2000 человек вышли на несанкционированную акцию в центре Хабаровска в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба краевой администрации. В правительстве Хабаровского края подчеркнули, что активность протестных мероприятий в краевой столице продолжает снижаться уже шестую неделю подряд.

Также отмечается, что правоохранительные органы региона зафиксировали 3817 правонарушений, совершенных участниками автопробегов по улицам города. В числе нарушений — проезд на красный сигнал светофора и выезды за «стоп-линию». В отношении участников незаконных митингов и шествий составлено 139 протоколов о административных правонарушениях.

В правительстве Хабаровского края напомнили, что в регионе продолжают действовать ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Жителей региона вновь попросили воздержаться от посещения массовых мероприятий по соображениям безопасности.

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