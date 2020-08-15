Москва, 15 августа, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Многих поклонников российской музыкальной группы Little Big разочаровал новый клип коллектива на трек Tacos. Их комментарии размещены под выложенном на популярном видеохостинге Youtube роликом Little Big.

Цитата из клипа группы Little Big «Takos»

«Я из тех, кто слушает LittleBig 6 лет. Первые клипы и треки цепляли актуальностью, треком, и драйвом. Это тоже прикольно, но не то», — написала пользователь под ником veronika belaya.

«Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно. Клип может и неплохой, но опять же — все это уже было, все эти странные костюмы и танцы для тиктока», — заявила Narin Snow.

«Клипы Little Big всё больше и больше начинают быть похожи на трешовые детские ролики на ютубе, которых раньше куча была», — отмечает Анимационная студия Admundus.

«Плохая музыка. Может пора вернуться к истокам? Ведь народную любовь вы заработали не этим. Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до. А картинка норм», — пишет Михаил Соловьев.

«Клип классный, но по ходу работа на клип только и велась… Остальное уже однотипно и поднадоело. То есть без клипа — шляпа», — подчеркивает Наталья Натальева.

«Творческий кризис на лицо, нужен перерыв», — указал fermer Future.

При этом выложенный 14 августа ролик на данный момент имеет 2 505 918 просмотров, однако комментарии, в которых выражается разочарование в новом видео группы, преобладают под ним.

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