Нью-Йорк, США, , 02:30 — REGNUM В сеть выложили трейлер будущего фильма «Плохие волосы» в жанре ужасов, который снял режиссёр Джастин Симьен. Ролик был опубликован 14 августа на YouTube-канале потокового сервиса Hulu.

Картина, действие которой происходит в 1989 году, представляет собой хоррор-сатиру. В центре повествования находится молодая амбициозная темнокожая женщина, которая пытается добиться успеха в мире музыкального телевидения. В какой-то момент она сталкивается с тем, что её волосы начинают выражать собственное мнение по поводу происходящего.

Премьера картины состоится на сайте онлайн-кинотеатра 23 октября 2020 года. Зрители знают Джастина Симьена по работе над сериалом Netflix «Дорогие белые».

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