Москва, 15 августа, 2020, 09:31 — ИА Регнум. На территорию России возвратились 32 из 33 задержанных в Белоруссии накануне выборов президента страны белорусским КГБ граждан РФ. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба российской Генеральной прокуратуры.

Россия и Белоруссия

«В соответствии с ходатайством генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.

Кроме этого, отмечается, что передача российских граждан была проведена в строгом соответствии с нормами международного права и законодательства России и Белоруссии, при тесном взаимодействии прокуратур двух стран.

«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — заключается в сообщении.

Напомним, что 33 гражданина России были задержаны белорусским КГБ накануне выборов президента Белоруссии. Задержанных обвинили в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии в преддверии выборов, однако никаких доказательств их вины предъявлено не было.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что освобождение 32 граждан России, задержанных в Белоруссии в конце июля, назвал «недружественным шагом» по отношению к Украине секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.