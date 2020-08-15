Киев, , 07:04 — REGNUM Освобождение 32 граждан России, задержанных в Белоруссии в конце июля, назвал «недружественным шагом» по отношению к Украине секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на странице ведомства в Facebook.

«К сожалению, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине», — написал он.

Данилов добавил, что принятое решение негативно скажется на отношениях двух стран, поскольку в Киеве обладают достаточным объёмом доказательств участия задержанных в вооруженном конфликте в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 32 из 33 граждан России, задержанных под Минском, вернулись на родину. Один участник группы остался в Белоруссии, так как имеет гражданство этой страны. С критикой принятого в Минске решения ранее выступил МИД Украины. Там напомнили белорусской стороне о принципе взаимности в вопросах международной правовой помощи и экстрадиции.

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