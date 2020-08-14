Санкт-Петербург, 14 августа, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В Петербурге каждый день госпитализируют в больницы по 200 пациентов с COVID-19, при этом официальная статистика ежедневно отчитывается, что с конца июля в городе выявляют примерно по 160 новых носителей коронавируса в сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи у больницы им. Боткина в Петербурге

Цифрами по госпитализации поделился заместитель главы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана на видеоконференции с представителями бизнес-сообщества.

По словам Сараны, ежедневно в Петербурге госпитализируют и выписывают по 200 «коронавирусных» пациентов. Причем эти люди находятся в среднем или тяжелом состоянии, больные с легкой формой лечатся дома.

Один из предпринимателей указал на странность: официальная статистика говорит о прибавке порядка 160 носителей вируса в сутки.

«Вы говорили о тех, у кого ПЦР [выявил] вирус, я говорю о тех, кто реально больной приехал в стационар», — цитирует Сарану интернет-издание «Фонтанка».

По его словам, масочный режим в городе почти никто не соблюдает, «люди контактируют друг с другом», отсюда и все проблемы.

Кроме того, чиновник напомнил, что не так давно НИИ им. Пастера по результатам исследования обнаружил, что в городе примерно 26% жителей имеют антитела к коронавирусу, что означает, что переболеть им могли более 1,4 млн человек.

«На «Стопкоронавирусе» цифра — 30 тысяч», — добавил он.

Читайте также: Вдвое больше Москвы: в Петербурге признали еще 22 смерти от COVID-19

Напомним, за 13 августа в Петербурге зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии подтверждено 33 684 случая заражения. От COVID-19 скончались 2225 человек. Выздоровели 24 426 человек.