Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Петербург продолжает «лидировать» по суточной смертности от COVID-19 среди всех регионов России. Так, по данным оперативного штаба от 14 августа, за последние сутки в городе зафиксировали еще 22 летальных исхода.

Ближайшим «конкурентом» Петербурга является Москва с 11 смертями за сутки.

Всего в Северной столице, по официальным данным, от болезни скончались 2225 человек. При этом власти признавали, что далеко не все пациенты, умершие от связанных с коронавирусом причин, попали в эту статистику.

За сутки в РФ зафиксировали 114 новых погибших от COVID-19, всего в стране подтвердили 15 498 летальных случаев.

Добавим, в Петербурге за время пандемии выявили 33 684 носителей вируса, что делает указанную летальность самой высокой в стране. В России за сутки коронавирус нашли у еще 5 065 человек в 83 регионах. Всего в стране выявили 912 823 случаев заражения.

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