Ташкент, 14 августа, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Компания «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги») возобновит движение пассажирских поездов, сообщили 14 августа в телеграм-канале министерства транспорта республики.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

С 15 августа начнет ходить поезд Afrosiyob по маршруту Ташкент — Самарканд — Бухара — Ташкент. Один пассажирский поезд запустят по маршруту Ташкент — Самарканд — Карши — Ташкент.

Еще два поезда будут курсировать между Ташкентом и Андижаном. Кроме того, с 15 августа начнется поэтапное возобновление воздушных рейсов из Ташкента в Нукус, Ургенч и Термез.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа в Узбекистане начнется поэтапная отмена карантина. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в республике.

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