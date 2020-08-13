Ташкент, , 09:36 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил отменить некоторые ограничительные мероприятия в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике, сообщили в пресс-службе главы государства.

Узбекистанский лидер провел 12 августа совещание по вопросам развития промышленности в регионах. В начале совещания Мирзиёев уделил внимание ситуации с распространением инфекции. Президент поручил начать поэтапное смягчение карантина с 15 августа.

В частности, будет возобновлено неограниченное движение транспортных средств, а также местное воздушное и железнодорожное сообщение. Откроются санатории, гостиницы, музеи, детские лагеря, парикмахерские, а также объекты общественного питания на открытом воздухе.

Движение транспорта между регионами возобновится с 17 августа. С 20 августа откроются вещевые рынки и рынки стройматериалов, а также спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

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