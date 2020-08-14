Хороший царь, плохие бояре: эксперт о заявлениях Лукашенко
Минск, 14 августа, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Александр Лукашенко рассчитывает на выматывание протеста, который до сих пор не получил реальной поддержки со стороны Запада, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 14 августа, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Лукашенко
Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко впервые за несколько дней появился перед камерами и заявил, что не намерен покидать страну, а также отметил, что забастовки могут принести Белоруссии только вред, поскольку помешают развитию экономики.
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«Лукашенко хочет показать, что он жив, здоров и готов сражаться за власть. Возможно, еще одна «стратегия» — рассказать о том, что царь хороший, а бояре плохие: всех, мол, неправомерно задержанных выпущу, а «виновных» накажу.
Кроме того, он рассчитывает на выматывание протеста. Запад пока что поддерживает протесты только риторически — нет ни санкций, ни отзыва послов, только осуждения. А без поддержки протестующие устанут, волна будет сбита.
Но сейчас ситуация для Лукашенко безвыходная. Запад не хочет, чтобы он оставался на посту. Россия этого не хочет тоже. Хотя в данный момент это расценивается как наименьшее из зол: по крайней мере Белоруссия останется в составе всех общих организаций. Лукашенко придется продолжить кормить (хотя, возможно, меньше, чем раньше), но можно попробовать склонить его к реальной интеграции, хотя бы подписать документы», — отметил Богдан Безпалько.