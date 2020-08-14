Минск, , 11:47 — REGNUM Информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул страну, не соответствует действительности. Об этом 14 августа сообщил сам белорусский лидер на совещании по работе строительной отрасли в Минске, его слова передает агентство БелТА.

«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей», — заявил Лукашенко.

Также президент Белоруссии, давая свой комментарий по поводу попытки раскачивания трудовых коллективов республики, отметил, что забастовки могут оказать очень негативное влияние на дальнейшую работу данных предприятий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее незарегистрированный на выборах президента Белоруссии кандидат Валерий Цепкало, являющийся одним из лидеров белорусской оппозиции, призвал продолжать в республике протестные акции.