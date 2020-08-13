История каждого крестового похода начиналась с проповеди о необходимости освобождения Святой земли от сарацин и защиты христианских святынь. Так, в трактате «О проповеди креста» пятого великого магистра ордена доминиканцев Гумберта Романского — своего рода инструкции — приводятся аргументы, которыми могли пользоваться проповедники, чтобы склонить свою паству «принять на себя крест», т. е. вступить в крестовый поход. Утверждалось, что экспедиции крестоносцев — это справедливая война против сарацин, которая совершается войском Бога, состоящим из людей, которое пользуется небесной поддержкой Бога и ангелов, а его участникам предоставляется индульгенция — отпущение всех грехов. Проповедовалась идея о том, что тело человека — это дар или «феод», полученный вассалом от Бога. Таким образом аргументировалась необходимость участия в крестовых походах.

Сцена взятия Константинополя. Картина XIV—XV века

За организацию нового крестового похода взялся папа Римский Иннокентий III. Проповедь о необходимости Четвертого крестового похода в Святую землю началась на территории Франции. Приходской священник Фульк (1191—1202) начал проповедь крестового похода в 1198 году, сразу же после прихода нового папы Иннокентия III. Из записок участника и хрониста Четвертого крестового похода Робера де Клари известно, что Фульк «ходил по стране, проповедуя крестовый поход, и много людей следовали его проповеди, ибо он был столь благочестив, что Господь Бог творил через него много великих чудес».

Папа Римский Иннокентий III

Тогда многие светские и церковные сеньоры приняли крест. Главой войска крестоносцев был избран маркграф Бонифаций I Монферратский, первый король Фессалоники. Военный совет, в котором участвовала большая часть французской знати, постановил, что целью похода является египетский город Александрия. «История завоевания Константинополя» Гунтера Пэрисского гласит, что «они решили сесть на корабли и плыть прямым путем к египетскому городу Александрии, поскольку в заморских землях (Палестине) в то время между нашими и варварами царил мир, который наши не должны были нарушать». Мир между Иерусалимским королевством и мусульманами на Востоке был подписан 21 июня 1198 года сроком на пять с половиной лет. Во Франции считали, что удар по Александрии должен был нанести максимальный ущерб противнику.

Для переправки войска требовался флот. Из Франции направили послов в Венецию — «Королеву морей». 29 июня 1201 года венецианский дож Энрико Дандоло подписал с крестоносцами договор на сумму в 85 тыс. марок. Согласно условиям договора, ровно через год венецианцы обязались построить флот, который переправил бы в Египет 4,5 тыс. рыцарей, 9 тыс. оруженосцев, 20 тыс. пеших воинов и 4,5 тыс. коней. «Из любви к Богу» Венеция бесплатно обязалась снарядить 50 вооруженных галер. В свою очередь крестоносцы обязались выплатить 85 тыс. марок до начала экспедиции и отдать Венеции половину от предстоящих завоеваний. Обе стороны поклялись выполнить свои обязательства.

JukoFF Энрико Дандоло

Неловкое положение крестоносцев в Венеции

Через год оказалось, что в Венецию прибыли не все крестоносцы. Большая часть воинов решила воспользоваться транспортными услугами других гаваней. В Венецию прибыла только треть войска. Венецианский дож потребовал выплаты оговоренной ранее суммы по договору 1201 года. Крестоносцы оказались в щепетильном положении: они должны были оплатить строительство галер и грузовых кораблей, численность которых превышала в три раза численность кораблей, которые могли бы доставить в Египет прибывшее в Венецию войско. Дандоло пригрозил, что крестоносцам могут отказать в пище и питье, и задержат в городе до тех пор, пока те не уплатят долг. Возмущение венецианского дожа было справедливым. Во-первых, крестоносцы не сдержали своего слова, а, во-вторых, венецианцы прекратили всю торговлю, сосредоточив все свои усилия и средства на строительстве флота. Даже когда рыцари и их войско отдали практически все деньги, им осталось выплатить еще 36 тыс. марок. Пользуясь затруднительным положением крестоносцев, Дандоло решил использовать их в качестве наемников, чтобы устранить давнего торгового конкурента Венеции — город Задар. Несмотря на то, что Иннокентий III в особом послании крестоносцам, направленным им через аббата де Лочедио, запретил нападать на христианские земли, крестоносцы все же выступили против христиан города Задар. Осада города началась 12 ноября 1202 года, а через две недели, 24 ноября, Задар пал под натиском коалиции венецианцев и крестоносцев. Это преступление против христиан каралось отлучением от Церкви. Однако ввиду сложившейся политической обстановки и необходимости сохранить войско Иннокентий III не стал подвергать рыцарей креста отлучению от Церкви. Наказанию подверглись только венецианцы, спровоцировавшие нападение на Задар. Поскольку крестоносцы не успели добраться до Египта до начала зимы, было принято решение перезимовать в Задаре.

Вид на Константинополь византийской эпохи с высоты птичьего полёта (реконструкция)

Внутриполитическая борьба в Константинополе

Византийский император Алексей III Ангел захватил власть в Константинополе, ослепив и заточив в тюрьму своего брата Исаака II и его сына Алексея. Позднее сыну Исаака удалось бежать. Сначала он достиг Италии, а потом направился к своей сестре Ирине. Сестра Алексея была женой Филиппа Швабского — младшего сына императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Филиппин решил помочь своему родственнику, он знал, что в Задаре находится войско крестоносцев. Сначала туда прибыли послы Филиппа Швабского, а 25 апреля 1203 года и сам Алексей. К тому моменту дела у крестоносцев шли худо, деньги заканчивались: они не могли приобрести продовольствие, необходимое для предстоящей экспедиции в Египет. К тому же они наняли венецианский флот только на один год, первую половину которого они уже провели в Задаре. Один из руководителей Четвертого крестового похода Жоффруа де Виллардуэн пишет в своих мемуарах, что Алексей сделал крестоносцам предложение, от которого те не смогли отказаться: «200 тыс. марок серебра и съестные припасы для всего войска, малым и великим». Алексей пообещал также отправить в Святую землю вместе с крестоносцами 10 тыс. византийских воинов. Крестоносцы согласились помочь Алексею вернуть византийский престол.

«История» Никиты Хониата описывает этот эпизод следующим образом: «…сын Исаака Ангела, снабженный грамотами папы Древнего Рима (Иннокентия III) и Филиппа, короля Алемании, обещавших щедро отблагодарить эту пиратскую шайку (крестоносцев), если она примет Алексея и поможет ему вернуть отцовскую империю… он был принят флотом, в надежде на то, что Алексей не только даст разбойничьей экспедиции против ромеев (Византии) удобный повод и придаст ей благовидную внешность, но и удовлетворит их алчность и корыстолюбие несметными богатствами».

Фреска, изображающая императора Алексия IV

Падение Константинополя

Флот с крестоносным войском и венецианцами подошел к столице Византии в июне 1203 года. Город не был готов к морским сражениям, поскольку после заключения союза с Венецией в 1187 году византийские императоры свели свои морские силы до минимума, надеясь, что в случае необходимости союзники придут на помощь. Уже 17 июля войска Алексея III практически сдали город. Вскоре после этого брат Исаака II бежал из византийской столицы.

«Еще не погасло пламя пожаров, как сбор и переплавка церковных сокровищ возобновились с еще большим, чем прежде, размахом. Войско же латинян использовало поступавшее к нему таким образом золото и серебро, словно простой материал, на свои плоские потребности и беззаботно расточало его на рынках. И хотя они хорошо знали, откуда поступают выделенные им деньги, они уверяли себя в своей непогрешимости», — пишет византийский историк Никита Хониат.

Картина Тинторетто. Взятие Зары участниками Четвертого крестового похода. 1584

Горожане освободили из темницы свергнутого ранее Исаака и вернули ему престол. Такой поворот событий не устраивал крестоносцев, поскольку они теряли огромную сумму денег, которую им должен был выплатить Алексей. Крестоносцы оказали давление, вследствие чего Алексей стал править совместно со своим отцом. Непомерные поборы новых властей и грабительские рейды крестоносцев, разместившихся в предместьях Константинополя, привели к бунту в Константинополе в январе 1204 года, в результате которого был избран новый император — Алексей Мурзуфл (один из сановников Исаака II). Крестоносцы, уже давно присматривающиеся к богатствам Константинополя, поняли, что настал удобный момент для штурма города. Весной 1204 года лидеры крестоносцев и представители Венеции подписали договор о разделе территории Византийской империи, предусматривающий захват столицы. В результате кровопролитных боев крестоносцы овладели Константинополем. 13 апреля 1204 года (ровно 814 лет назад) в византийскую столицу вступил предводитель крестоносцев маркграф Бонифаций I Монферратский.

После падения Константинополя в 1204 году на обломках Византийской империи крестоносцами будет основана Латинская империя. В 1261 году Латинскую империю разгромит Михаил VIII Палеолог, будущий византийский император. Византийская империя будет восстановлена, однако, вернув земли, Михаил предаст ее дух, заставив византийское духовенство признать главенство папы Римского в обмен на его поддержку в борьбе с Западом, который стремился к реваншу за Латинскую империю.