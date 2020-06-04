Гавана, , 08:35 — REGNUM Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес выступил с резким осуждением новых санкций Соединённых Штатов в отношении семи кубинских организаций. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

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«Я решительно отвергаю санкции, объявленные госсекретарём США Помпео против семи кубинских организаций, направленные на нанесение ущерба кубинским семьям», — подчеркнул глава МИД.

Родригес добавил, что ужесточение блокады во время пандемии коронавирусной инфекции COVID19 является «одновременно позорным и преступным».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая США включили Кубу в список стран, оказывающих «недостаточное содействие» Вашингтону в борьбе с терроризмом. На днях американские власти приняли новые санкции против Кубы, дополнив санкционный список ещё семью организациями. По информации Госдепа США, данные организации — три отеля, два дайвинг-центра, аквапарк и финансовая компания Fincimex — якобы контролируются кубинской армией. Также отмечается, что большая часть туристической сферы Кубы может быть подчинена военным.

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