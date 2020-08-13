Варшава, 13 августа, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Прибалтика и Польша предложили Белоруссии помощь в виде своего посредничества в урегулировании белорусского политического кризиса.

Польский флаг

Об этом сообщается в заявлении, которое опубликовали 13 августа четыре страны — Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Минску предлагается не изолироваться политически в ситуации с разразившимся после выборов кризисом. Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин заявили, что хотят «достижения мирного урегулирования в Белоруссии», а также «укрепления независимости и суверенитета» этой страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, Латвия и Польша накануне, 12 августа, предложили Белоруссии план по выходу из кризиса, но поскольку ответа не получили, литовская сторона заявила, что будет и дальше искать способы повлиять на разрешение белорусского политического кризиса.