Вильнюс, , 10:15 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пока не определилась с планами на будущее. Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas.

«Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса», — сказал министр. Он добавил, что пауза для Тихановской нужна, так как она оказалась в тяжелых обстоятельствах.

Линкявичюс добавил, что Тихановская — не политик, и на её долю выпала нагрузка, к которой она оказалась не готовой. Он также назвал кандидата символом выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Светлана Тихановская покинула Белоруссию и приехала в Литву. По данным ЦИК Белоруссии, она набрала 10,09% голосов избирателей.

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