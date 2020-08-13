МИД Германии призвал «усилить давление» на Лукашенко
Берлин, 13 августа, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал «усилить давление» на президента Белоруссии Александра Лукашенко, 13 августа сообщает агентство Reuters.
(сс) Sandro Halank
Хейко Маас
«Жестокость и задержание мирных демонстрантов и журналистов в Белоруссии недопустимы для Европы XXI века. Вот почему мы должны усилить давление», — заявил глава МИД Германии на пресс-конференции.
Маас отметил, что страны ЕС уже ведут «интенсивные переговоры» о конкретных мерах воздействия на представителей белорусской власти.
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