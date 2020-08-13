Москва, , 16:23 — REGNUM Россия обеспокоена ситуацией с массовыми беспорядками в Белоруссии. Об этом 13 августа заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель МИД также отметила, что Россия пристально следит за развитием событий в республике.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сказала Захарова.

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