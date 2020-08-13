Берлин, 13 августа, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW официально представил тизер нового универсала M3 Touring. Изображение новинки размещено на официальном сайте компании.

Bmw-m.com Тизер нового BMW M3 Touring

«Сочетание высокой производительности модели M3 G81, увеличения доступного внутреннего пространства и интеллектуальной функциональности модели Touring делают BMW M3 G81 совершенно особенным автомобилем», — говорится в сообщении компании.

Данные о технических характеристиках модели пока производителем не раскрываются. Возможно, что BMW M3 Touring будет полностью унифицирован с седаном BMW M3.

Ранее компания BMW представила 394-сильный подключаемый гибридный автомобиль 545e xDrive, подзаряжаемый от розетки. Силовой агрегат машины состоит из трёхлитрового турбированного мотора мощностью 286 «лошадей» и электромотора мощностью 109 л. с.

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