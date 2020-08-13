Москва, 13 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года. Такое предположение сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Антонова ИА REGNUM На борту самолета

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По мнению АТОР, правительство России может об этом объявить в 20-х числах августа. В частности, 12 августа стало известно о готовности Казахстана и Армении открыть границы с Россией.

Туроператоры, считают, что для открытия границ с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией есть предпосылки. Потому Минтранс РФ изначально внес их в список 30 стран для возобновления авиасообщения. Неясны сроки открытия границ с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2020 года оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией одобрил открытие международного авиасообщения.

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