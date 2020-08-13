Москва, 13 августа, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В Турции увеличивается количество открывающихся отелей. Туристические власти страны связывают это с запуском чартеров из России и Германии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

LaCamila Берег турецкий

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По словам президента Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра, если в июле на Эгейском побережье и на Средиземноморье работало около 40% отелей, то в августе в Анталье открыто порядка 60% отелей.

Он уточни, что примерно такой же процент работающих отелей на курортах Бодрума, Фетхие и Даламана, а в Измире функционирует около 90% гостиниц.

Как сообщало ИА REGNUM, на отдых в Турцию за первые три дня с начала запуска чартеров (10−13 августа) прилетели более 63 тыс. российских туристов.

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