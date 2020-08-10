Москва, , 13:18 — REGNUM Спрос на отдых в Турции в августе оказался сопоставим с показателями 2019 года. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По её словам, активно раскупаются путёвки на август и первую половину сентября.

«Спрос на данный момент очень высокий. Продажи вплоть до конца августа, первых чисел сентября демонстрируют очень хорошие показатели. Это не спрос прошлого года, но тем не менее спрос приближается к показателям августа 2019 года. Надеемся, что туристы поделятся своими впечатлениями», — сказала Ломидзе.

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