Мадрид, 13 августа, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Выступающий за команду «Рейсинг Пойнт» мексиканский пилот «Формулы-1» Серхио Перес, который переболел COVID-19, сможет принять участие в Гран-при Испании. Об этом говорится в заявлении «Рейсинг Пойнт» в Twitter.

Rick Dikeman Формула-1

«Мы рады поделиться новостью о том, что тест Серхио Переса на COVID-19 отрицательный. Он будет выступать за команду на Гран-при Испании в эти выходные», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, о заражении Переса коронавирусом стало известно 31 июля, из-за чего он пропустил Гран-при Великобритании, прошедший с 31 июля по 2 августа, а также гран-при 70-летия, который состоялся в Британии с 7 по 9 августа.

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