Лондон, , 12:14 — REGNUM Мексиканский пилот «Формулы-1» Серхио Перес, выступающий за команду «Рейсинг Пойнт», пропустит ещё один этап из-за заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба «королевских автогонок».

О заражении Переса коронавирусом стало известно 31 июля, из-за чего он пропустил Гран-при Великобритании, прошедший с 31 июля по 2 августа.

Теперь он повторно получил положительный результат теста, в связи с чем отправлен на карантин. Таким образом, Перес пропустит Гран-при 70-летия, который состоится в Великобритании с 7 по 9 августа.

В команде его вновь заменит немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.

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