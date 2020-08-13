[[[picture1]]] В Россию вернулась волна «минирований» значимых объектов. Так, в Москве и Подмосковье экстренные службы проверяют аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский», а также магазины сети «Магнит» и отделения «Почты Росси». Помимо этого, в Волгограде и Волгоградской области идёт массовая эвакуация судов и прочих силовых органов. ИА REGNUM следит за развитием ситуации.

Обложка. Телефонный терроро. Иван Шилов ИА REGNUM

12:36 13.08.2020 11 августа 2020 года международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) эвакуировали из-за ложного минирования. Взрывоопасных предметов в воздушной гавани обнаружено не было. Также по теме: Ростовский аэропорт «Платов» эвакуировали из-за ложного минирования

12:37 13.08.2020 В Ростове-на-Дону волна ложных минирований докатилась до судов. 12 августа 2020 года анонимные угрозы поступили в Ростовский областной, Кировский и Ворошиловский районные суды. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону волна «минирований» докатилась до судов

13:36 13.08.2020 Аэропорт Платов. Юрий Ляшко © ИА Красная Весна

14:04 13.08.2020 Неизвестные заявили, что о наличии бомб «в зданиях судов, вокзалов, аэропортов на территории Нижегородской области». Читайте также: В Нижнем Новгороде «заминировали» вокзалы и больницы

14:11 13.08.2020 В Красноярске из-за сообщений о минировании 13 августа эвакуировали суды. Читайте также: В Красноярске «заминировали» суды, идёт эвакуация

14:12 13.08.2020 Также 13 августа злоумышленники «заминировали» красноярский аэропорт. Читайте также: В Красноярске из-за сообщения о минировании эвакуируют аэропорт

14:13 13.08.2020 Сообщения о ложном минировании объектов в Красноярском крае прокомментировала Антитеррористическая комиссия региона. Читайте также: Сообщения о минировании в Красноярском крае оказались ложными

14:46 13.08.2020 Супермаркет Магнит. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

14:55 13.08.2020 В Саратовской области первый кассационный суд общей юрисдикции вернулся к работе. Об этом появилась информация на телеграм-канале ведомства. Сегодня днем, 13 августа, поступило сообщение о минировании здания. Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей судов до проверки информации. Читайте подробнее: В Саратовской области после эвакуации суд вернулся к работе

15:49 13.08.2020 К работе вернулись городские и районные суды Волгоградской области. Информация о минировании не подтвердилась, сообщили 13 августа в объединённой пресс-службе судов региона. Читайте подробнее: Волгоградские суды вернулись к прежнему режиму работы после «минирования»

15:56 13.08.2020 В Ярославле остановил работу Заволжский районный суд из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила адвокат Ирина Бирюкова. По словам адвоката, в суд пришло письмо о минировании суда, а также налоговой и банков. В УМВД факт ложных сообщений пока не подтверждают.

16:23 13.08.2020 Аэропорт в Красноярске. (сс) TreasureWounds

16:53 13.08.2020 В Перми на территории железнодорожного вокзала и аэропорта не найдено взрывных устройств. Об этом сообщает министерство безопасности края. Также не отыскалось таких устройств и в административных зданиях города. Угроз жизни и здоровью граждан нет, а лжеминёров ищут. Читайте подробнее: В аэропорту и на вокзале Перми не нашли взрывчатки

18:05 13.08.2020 Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) [(сс) Oleg Abarnikov]

19:03 13.08.2020 Специалисты проверяют все магазины торговой сети «Магнит» и некоторые офисы Сбербанка в Москве после сообщений о заложенных взрывных устройствах.

19:06 13.08.2020 Все сообщения о «минировании» 13 августа всех железнодорожных вокзалов в Москве, железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Смоленская, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов «Магнит» и всех отделений почты в Подмосковье, а также 13 районных и первого кассационного суда в Москве оказались ложными.

19:52 13.08.2020 Багажная лента в аэропорту Шереметьево. Дарья Антонова © ИА REGNUM