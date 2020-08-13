В Россию вернулась волна «минирований» — все новости
11 августа 2020 года международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) эвакуировали из-за ложного минирования. Взрывоопасных предметов в воздушной гавани обнаружено не было.
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В Ростове-на-Дону волна ложных минирований докатилась до судов. 12 августа 2020 года анонимные угрозы поступили в Ростовский областной, Кировский и Ворошиловский районные суды.
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Неизвестные заявили, что о наличии бомб «в зданиях судов, вокзалов, аэропортов на территории Нижегородской области».
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В Красноярске из-за сообщений о минировании 13 августа эвакуировали суды.
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Также 13 августа злоумышленники «заминировали» красноярский аэропорт.
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Сообщения о ложном минировании объектов в Красноярском крае прокомментировала Антитеррористическая комиссия региона.
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В Саратовской области первый кассационный суд общей юрисдикции вернулся к работе. Об этом появилась информация на телеграм-канале ведомства. Сегодня днем, 13 августа, поступило сообщение о минировании здания. Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей судов до проверки информации.
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К работе вернулись городские и районные суды Волгоградской области. Информация о минировании не подтвердилась, сообщили 13 августа в объединённой пресс-службе судов региона.
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В Ярославле остановил работу Заволжский районный суд из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила адвокат Ирина Бирюкова. По словам адвоката, в суд пришло письмо о минировании суда, а также налоговой и банков. В УМВД факт ложных сообщений пока не подтверждают.
В Перми на территории железнодорожного вокзала и аэропорта не найдено взрывных устройств. Об этом сообщает министерство безопасности края.
Также не отыскалось таких устройств и в административных зданиях города. Угроз жизни и здоровью граждан нет, а лжеминёров ищут.
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Специалисты проверяют все магазины торговой сети «Магнит» и некоторые офисы Сбербанка в Москве после сообщений о заложенных взрывных устройствах.
Все сообщения о «минировании» 13 августа всех железнодорожных вокзалов в Москве, железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Смоленская, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов «Магнит» и всех отделений почты в Подмосковье, а также 13 районных и первого кассационного суда в Москве оказались ложными.