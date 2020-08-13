Красноярск, 13 августа 2020, 06:45 — REGNUM В Красноярске из-за сообщений о минировании 13 августа эвакуируют суды. Сообщается о «минировании» минимум двух судов.
По информации адвоката Владимира Васина, людей эвакуируют из краевого суда.
Депутат Елена Пензина сообщила об эвакуации Октябрьского районного суда, передаёт «Проспект Мира».
Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании 13 августа поступили на электронную почту некоторых организаций в Новосибирской области.
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