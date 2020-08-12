Ростов-на-Дону, , 21:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону волна ложных минирований докатилась до судов. Анонимные угрозы поступили в Ростовский областной, Кировский и Ворошиловский районные суды.

Так, из-за поступившей «анонимки» об угрозе взрыва было прервано судебное заседание в Ростовском областном суде. Сотрудников и участников слушания эвакуировали. Ни одно из поступивших сообщений о минировании не подтвердилось, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) 11 августа эвакуировали из-за ложного минирования. Взрывотехники опасных предметов в воздушной гавани не обнаружили.

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