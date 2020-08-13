Москва, 13 августа, 2020, 12:24 — ИА Регнум. На отдых в Турцию за первые три дня с начала запуска чартеров (10−13 августа прилетели более 63 тыс. российских туристов, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Дарья Драй ИА REGNUM Туризм

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В АТОР отметили, что каждый второй иностранный турист, прибывающий в аэропорт Антальи, из России. Турпоток из РФ в восемь раз превышает турпоток из Германии и Великобритании, в девять раз — из Польши.

В первый день, 10 августа, с момента открытия чартеров в Турцию прибыли 23 тыс. туристов из России, 11 августа — 22 тыс. человек, 12 августа — около 18 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на отдых в Турции в августе оказался сопоставим с показателями 2019 года.

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