Бишкек, 13 августа, 2020, 11:37 — ИА Регнум. По официальным данным, COVID-19 диагностирован у более чем 41 тысячи жителей Киргизии, но по информации аналитиков минздрава, заболевших насчитывается около 160 тысяч человек. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам высокопоставленного чиновника, такая разница между официальной статистикой и реальной ситуацией в республике объясняется тем, что у 67% заболевших болезнь протекает бессимптомно или же в легкой форме.

«У 18,6% заразившихся коронавирусом киргизстанцев заболевание проходит средней форме, у 9,8% — в тяжелой форме, а у оставшихся 4,6% — в крайне тяжелой форме. Поэтому, если учитывать граждан с легкой и бессимптомной формой болезни, которые не обращались к врачам, то можно предположить, что всего заболевших уже насчитывается около 160 тысяч человек», — уточнил он.

Также Каратаев отметил, что в мире уже зафиксировано несколько случаев повторного заболевания COVID-19, и у медиков нет подтверждений тому, что у переболевших людей вырабатывается иммунитет.