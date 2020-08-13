Москва, 22 февраля, 2013, 13:50 — ИА Регнум. Продажа чиновниками и госслужащими своих акций и облигаций иностранных компаний не обрушит финансовый рынок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 февраля такое мнение высказал полномочный представитель президента РФ в Государственной думе РФ Гарри Минх в ходе обсуждения законопроектов о запрете чиновникам и госслужащим иметь счета за рубежом, акции и облигации зарубежных эмитентов. "Что касается того, насколько рынок отреагирует на обращение такого массива (находящихся) в свободном обращении акций иностранных эмитентов, я думаю, это вопрос больше экономический", - отметил он. "Я не думаю, что соответствующие организации обрушатся с точки зрения их стоимости, если в свободном обращении появится некоторое количество этих акций. Я думаю, серьезные компании этого, наверное, даже не заметят", - сказал Минх.